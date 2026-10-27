(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Seduta nel complesso positiva per i listini asiatici. A trainare le Borse della regione sono stati i tecnologici in Giappone e Corea grazie all'ottimismo ritornato sull'Ai per la spinta dell'ipo di Anthropic anche se i rialzi si sono assottigliati con i future sul Nasdaq deboli. Segno meno anche per i futures europei. Tokyo ha guadagnato l'1,73% e Seul il 3%. A Hong Kong (-0,82% a seduta ancora aperta) è crollata Hsbc che è arrivata a perdere il 6% dopo aver segnato utili poco al di sotto delle aspettative. Male anche i listini cinesi di Shanghai (-1,35%) e Shenzhen (-2,5%) a negoziazioni in corso. Sul fronte delle materie prime il petrolio ha annullato il ribasso che aveva registrato per qualche nota ottimistica sul fronte Usa-Iran: il Brent è ora trattato a 116 dollari al barile (+0,16%). (ANSA).