(ANSA) - TOKYO, 30 SET - La Borsa di Tokyo tenta un recupero dopo due sedute in calo e avvia le contrattazioni col segno più, sfruttando l'onda positiva dei titoli americani dei semiconduttori, che trascina i comparti giapponesi legati ai chip e all'intelligenza artificiale. In apertuta il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,92% a quota 66.144,81, con un guadagno di 571 punti. Sul mercato valutario prosegue la fase di rafforzamento dello yen sul dollaro, a 157,30, e sull'euro, a 178,40. (ANSA).