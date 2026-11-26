(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Borse europee brillanti, spinte dal ritrovato clima di fiducia sull'intelligenza articiale all'indomani del balzo segnato dai titoli tecnologici sul Nasdaq dui New York. Pochi gli scambi a causa della chiusura dei mercati Usa per la festa del Ringraziamento. Milano (+2,45%) è regina d'Europa, davanti a Madrid (+2,2%), Francoforte (+2%), Londra (+1,85%) e Parigi (+1,8%). In rialzo il greggio (Wti +0,97% a 84,49 dollari al barile), il gas (+0,16% a 87,41 euro al MWh) e l'oro (+0,53% a 3.574,65 dollari l'oncia). Batte in ritirata il dollaro a quasi 1,1 sull'europ e oltre 1,31 sulla sterlina mentre risalgono i rendimenti dei titoli di stato, scesi nella vigilia a seguito degli acquisti di chi stava vendendo i titoli tecnologici in Europa. Scende a 108,5 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,8 punti al 4,35%, quello tedesco di 4,2 punti al 3,27% e quello francese di 2 punti al 4,76%. Il rimbalzo più evidente è quello di Prysmian (+6,42%) all'indomani del via libera della Grecia al collegamento sottomarino tra le isole del Dodecanneso e la terraferma, per un valore complessivo fino a 910 milioni di euro. Il gruppo aveva sofferto nelle scorse giornate per la sua esposizione sul settore dell'intelligenza artificiale. Va bene anche ai produttori di microprocessori Soitec (+5,5%), Stm (+5,15%), Nordic (+5,54%), Infineon (+4,3%) e Technoprobe (+4,15%). Balzo di Stellantis (+6%), Renault (+4,5%) e Volkswagen (+3,25%), sulla scia di uno studio di JpMorgan sul settore. Riscossa anche per i bancari Banco Bpm (+3,6%), NatWest (+3,4%), Barclays (+3%), SopcGen (+2,9%), Bper (+2,85%), Mediobanca (+2,5%), Mps (+2,4%) e Intesa (+2,25%). Più cauta Unicredit (+1,11%), che ha chiesto a Commerzbank (-2,25%) di convocare l'assemblea straordinaria per rimodellare il consiglio di sorveglianza. (ANSA).