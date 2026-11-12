(ANSA) - MILANO, 12 NOV - I listini europei procedono in cauto rialzo e guardano ai futures americani, che sono nel complesso deboli, con Nvidia che scende nel pre-market. Francoforte guadagna lo 0,72%, Parigi lo 0,67% e Londra lo 0,37% mentre restano al palo sia Madrid (+0,08%) sia Milano (-0,02%) . A Piazza Affari continuano a soffrire i tecnologici Technoprobe (-3,8%) e Stm (-1%) e cedono anche gli automobilistici Stellantis (-1,9%) e Ferrari (-0,77%). Si mettono in luce invece Avio all'indomani dei risultati (+3,24%), Buzzi (+2,77%) e Pirelli (+1,97%). Quest'ultima è entrata oggi nel Ftse Mib in sostituzione di Iveco (-0,02%) e domani tocca a Banca Generali (-0,17%) prendere il posto di Recordati (+0,29%). Dopo i conti, alla Borsa di Londra corre Burberry (+8,5%), a Francoforte Allianz è bene intonata (+1,9%) così come Zurich (+1,7%) a Zurigo. Intanto il petrolio scende leggermente, col Brent in calo dello 0,6% a 92 dollari al barile, aumenta invece il prezzo del gas verso i 90 euro (Ttf +3,7%) Sui mercati obbligazionari non si registrano tensioni e lo spread Btp-Bund si muove sopra i 103 punti base. (ANSA).