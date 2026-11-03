(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Si muovono con cautela le principali borse europee nel finale, con gli occhi puntati sulle elezioni Usa di 'mid-term' e sul tentativo diplomatico di ricomporre la crisi in Medio Oriente. Milano guadagna lo 0,33%, Parigi galleggia a cavallo della parità, mentre cedono Londra (-0,9%), Madrid (-0,65%) e Francoforte (-0,15%). A New York il Dow Jones limita il calo allo 0,18% e accelera il Nasdaq (+1,07%). Ampliano il calo greggio (Wti -0,8% a 95,7 dollari al barile) e il gas (-4,6% a 90,5 euro al MWh), mentre salgono i rendimenti dei titoli di stato. In particolare lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende a 112,8 punti, ma il rendimento annuo italiano guadagna 1,7 punti al 4,4%, quello tedesco 2,3 punti al 3,31% e quello francese 3 punti al 4,92%. In rialzo l'oro (+0,74% a 3.934,44 dollari l'oncia) e il dollaro, che passa di mano a meno di 1,12 sull'euro. Sale invece la sterlina a oltre 1,34 dollari. Effetto conti trimestrali su Ferrari (+3,4%), Lottomatica (+2,25%), Intesa (+1,35%), Pfizer (+0,63%), British American Tobacco (-1,5%), Bayer (+4,35%), Philips (+5,75%), Coca Cola (-1,95%), Lufthansa (+4,46%) e Hugo Boss (-1,54%). (ANSA).