(ANSA) - MILANO, 24 SET - Listini europei deboli nel finale, da Milano (-0,75%) a Francoforte (-0,65%), da Parigi (-0,53%) a Madrid (-0,3%) e Londra (-0,2%). In rosso anche il Dow Jones (-0,7%) e il Nasdaq (-0,8%) a New York. Salgono il greggio (Wti +3,8% a 95,66 dollari al barile) e il gas naturale (+4,35% a 75,15 euro al MWh). Balzo dei rendimenti di titoli di stato, dai Btp decennali italiani (+5,5 punti al 4,56%), con uno spread di 95,5 punti sui Bund tedeschi, il cui rendimento sale di 4,9 punti al 3,6%. In rialzo anche i titoli francesi (+5,1 punti al 4,7%) e quelli britannici (+2,5 punti al 5,37%). Poco mosso l'oro (-0,1% a 4.255,1 dollari l'oncia), così come il dollaro, che passa di mano a 1,14 sull'euro e a 1,32 sulla sterlina. Balzo dei petroliferi Repsol (+2,9%), Bp (+2,73%), TotalEnergies (+1,85%), Shell (+1,78%) ed Eni (+1,33%). Contrastati gli automobilistici Stellantis (-3,52%), Volkswagen (2,52%) e Porsche (+1,5%), che secondo gli analisti di Bloomberg potrebbe annunciare al prossimo 'Investor day' del 7 ottobre una ripresa del margine lordo entro il 2028. Risale il lusso con Pandora (+2,78%) e Christian Dior (+15,5%) dopo l'Opa residuale sul 2,44% di Lvmh (+0,16%). Deboli i bancari SocGen (-3,54%), Bnp (-2,2%), Unicredit (-1,52%), Bper (-1,14%) e Commerzbank (-0,63%) a differenza di Intesa (+0,33%). (ANSA).