(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Borse europee in caduta libera con l'escalation in Medioriente e gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Francoforte lascia sul terreno il 2,28%, Parigi il 2,06%, Madrid il 2,06%, Milano l'1,68% e Londra l'1,5%. Le Piazze finanziarie soffrono con gli investitori che vedono sfumare i cessate il fuoco. La conseguenza più immediata è il rialzo del petrolio con il wti che sale del 5,85 a 74,5 dollari e il brent a 78,5 dollari (+5,88%). Il gas sale del 5,79 a 49,28 euro con l'attacco ucraino a gasdotto Blue Stream. Lo spread tra Btp e Bund sfiora gli 82 punti con il rendimento del decennale italiano che sale di 11 punti base al 3,88%. Stesso andamento dell'oat francese al 3,9%. I titoli tedeschi sono oltre il 3%. (ANSA).