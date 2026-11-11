(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Si muovono in ordine sparso i principali listini di borsa europei dopo un avvio generalmente positivo. La migliore è Francoforte (+0,46%) sulla scia del calo dell'inflazione tedesca in ottobre. Seguono Parigi (+0,35%) e Londra (+0,3%), mentre frenano Milano e Madrid (-0,15% entrambe). Contrastati i future Usa, in attesa delle richieste settimanali di mutui. In rialzo il greggio (Wti +0,67% a 86,61 dollari al barile) e soprattutto il gas (+2,77% a 87,05 euro al MWh), mentre frena l'oro (-0,7% a 4.048,97 dollari l'oncia). In rialzo il dollaro a 1,11 sull'euro e a 1,33 sulla sterlina, mentre lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi scende a 103,5 punti. In calo di 4,5 punti il rendimento annuo italiano sotto al 4,33%, di 2,4 punti quello tedesco al 3,29% e di 4,2 punti quello francese al 4,76%. In luce il comparto dei semiconduttori, da Infineon (+5,91%) a Technoprobe (+5,55%) ed Stm (+4,06%), insieme a quello delle apparecchiature elettriche, da Siemens Energy (+8,54%), favorita dagli analisti dopo i conti trimestrali, a Prysmian (+2,85%) e Schnider Electric (+2,45%). Deboli i bancari Commerzbank (-1,54%), Intesa (-1,45%), banco Bpm (-0,9%), Mps (-0,88%) e Unicredit (-0,54%). Fanno eccezione Mediobanca (+2,23%), per effetto dell'Opa a cascata di Intesa una volta conclusa l'offerta su Mps, Standard Chartered (+1,15%) e Lloyds (+0,5%). (ANSA).