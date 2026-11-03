(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Si muovono in ordine sparso le principali borse europee con i listini Usa contrastati nel giorno del voto americano di metà mandato. Milano guadagna lo 0,1%, Parigi è ferma sulla parità, mentre cedono Londra (-0,9%), Madrid (-0,5%) e Francoforte (-0,25%). A New York invece il Dow Jones perde lo 0,6% e il Nasdaq guadagna lo 0,7%. Gli occhi sono puntati sul voto Usa di 'mid-term' e sugli sviluppi in Medio Oriente oltre che sulle trimestrali. In calo il greggio (Wti -0,58% a 95,87 dollari al barile) e il gas (-3,86% a 91,23 euro al MWh), mentre salgono i rendimenti dei titoli di stato. In particolare lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende a 112,9 punti, ma il rendimento annuo italiano guadagna 2,9 punti al 4,45%, quello tedesco 3,3 punti al 3,32% e quello francese 4 punti al 4,93%. In rialzo l'oro (+0,72% a 3.933,25 dollari l'oncia) e il dollaro, che scende sotto quota 1,12 sull'euro. Sale invece la sterlina a oltre 1,34 dollari. Effetto conti trimestrali su Ferrari (+3,05%), Lottomatica (+2,33%), Pfizer (+1,45%), British American Tobacco (-1,7%), Intesa Sanpaolo (+0,86%), Bayer (+4,95%), Philips (+5,43%), Coca Cola (-2,89%), Lufthansa (+4,79%) e Hugo Boss (-0,9%). (ANSA).