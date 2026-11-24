(ANSA) - MILANO, 24 NOV - L'avvio contrastato di Wall Street, migliore delle attese, permette all'Europa di recuperare e lo Stoxx 600 azzera le perdite. Londra gira in rialzo (+0,15%), Parigi dello 0,3%, Francoforte riduce il calo allo 0,59%, Milano torna a cedere l'1 per cento. A Piazza Affari però il listino si spacca, molti titoli tornano in rialzo, con Generali tra quelli che pesano di più che guadagna lo 0,12%, bene Leonardo (+1,8%) e Avio (+1,2%) e le tlc con Tim in progresso dello 0,95% e Inwit dell'1,1%; sprofonda sempre più in basso St (-8,2%) con Technoprobe (-7,04%). Pesanti anche Prysmian (-6,1%) e Stellantis (-3,2%). (ANSA).