(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Le borse europee salgono, per il terzo giorno consecutivo, grazie al calo dei prezzi del petrolio e alla flessione dei rendimenti obbligazionari, fattori che hanno favorito la propensione al rischio. La buona intonazione si consolida con l'avvio positivo di Wall Street. Londra guadagna lo 0,28%, Parigi lo 0,39%, Francoforte lo 0,6%, Madrid lo 0,78%, Milano lo 0,57 per cento. I titoli dei settori media, sanitario e bancario registrano le performance migliori, mentre quelli delle telecomunicazioni e dell'energia restano più indietro. A Piazza Affari soffrono Eni (-0,88%), Saipem (-3,6%) e Tenaris (-4,3%), con Tim (-4,3%), Fincantieri (-3,9%) e Leonardo (-2,2%). Sugli scudi Inwit (+3,3%), Nexi (+3,4%), Mps (+1,7%). (ANSA).