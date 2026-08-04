(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Si apre in rialzo in tutta Europa la seduta di scambi in Borsa. L'indice di Parigi sale dello 0,33%, a Londra il listino guadagna lo 0,5% in apertura e a Francoforte lo 0,72 per cento. Per Milano è record, sopra i 53 mila punti, nuovi massimi storici dopo il precedente in chiusura di 52.959,14 il 6 luglio. Il precedente picco intraday, calcola Bloomberg, era stato raggiunto il 7 luglio a 53.220,97. L'indice di riferimento italiano nel 2026 sta vivendo la performance migliore tra i mercati europei: è in rialzo del 18% da inizio anno, dopo tre anni consecutivi di guadagni. (ANSA).