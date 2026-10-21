(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Imboccano la via del rialzo le principali borse europee dopo un avvio piuttosto fiacco. Con i future Usa positivi e il ritorno di fiamma sui titoli tecnologici dopo i conti di Space X e di Super Micro Computer, Milano sale dello 0,5%, Francoforte e Parigi dello 0,6% e Madrid dello 0,65%. Più cauta Londra (+0,12%) dopo l'inatteso rialzo dell'inflazione del Regno Unito in settembre. In arrivo dagli Usa le scorte settimanali di greggio secondo l'Energy Information Administration. Le difficoltà di navigazione sullo stretto di Hormuz spingono al rialzo il greggio (Wti +1,4% a 99,19 dollari al barile) e il gas naturale (+3,73% a 88,24 euro al MWh). Stabile l'oro a 4.121,,3 dollari l'oncia, mentre il dollaro si rafforza a 1,12 sull'euro e si indebolisce a 1,34 sulla sterlina. In rialzo a 115,9 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in progresso di 5,5 punti al 4,57%, quello tedesco di 1,4 punti al 3,41% e quello francese di 5,9 punti al 4,98%. Gli acquisti si concentrano sui produttori di semiconduttori Be (+2,3%), Aixtron (+2,25%), Infineon (+2,3%) ed Stm (+1,6%). Sprint di Essilux (+13,82%) all'indomani della trimestrale, mentre crolla Carrefour ( -14,26%), che ha tagliato le stime sull'intero esercizio a causa dei disordini in Francia. Resiste invece la rivale Casino Guichard (+0,05%), alle prese con gli stessi problemi. OIn campo automobilistico cede Michelin (-5,96%) dopo la trimestrale deludente. Segno meno anche per Renault (-1,2%), cauta invece Stellantis (-0,5%). Brillanti i petroliferi Bp (+2,13%) e Repsol (+1,65%), più caute Eni ( +1,3%), TotalEnergies e Shell (+1% entrambe), in ordine sparso i bancari Commerzbank (+1,4%), Unicredit (+0,3%), Intesa (+0,2%), Credit Agricole (-0,1%), SocGen (-0,05%) e Banco Bpm (-0,42%). (ANSA).