(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Prosegue in calo la seduta sulle Borse in Europa dopo l'avvio contrastato di Wall Street, trascinata al ribasso da una nuova ondata di vendite nel settore dei semiconduttori. Londra cede lo 0,56%, Parigi lo 0,79%, Francoforte lo 0,64%, Milano contiene il calo allo 0,6% e Madrid gira in rialzo. Intanto restano in tensione i Titoli di Stato: in Francia lo spread con il Bund decennale è al livello record di 153,7 punti, quello tra Btp e Bund a 114,3 punti. Il greggio rallenta la sua corsa (Wti +0,9% a 104,5 dollari e Brent -0,19% a 109,4 dollari) mentre il gas naturale frena in calo dell01,58% a 86,67 euro al megawattora. (ANSA).