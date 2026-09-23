(ANSA) - MILANO, 23 SET - Le Borse europee peggiorano e Milano cede lo 0,44% sulla scia del cambio di rotta del petrolio. Il Brent è risalito a 100 dollari e il Wti punta verso i 91 dollari al barile contribuendo a far girare in calo tutti i futures Usa, Nasdaq compreso. Francoforte perde lo 0,75% e Parigi lo 0,32%. Londra limita il ribasso allo 0,17%. A Piazza Affari le vendite pesano su Unipol (-2,45%). Risale invece il petrolifero Eni (+0,86%) e si colloca sul podio dietro a Ferrari (+1,19%) e Moncler (+1%). In linea col listino si muove Pirelli (-0,33%) che non beneficia dell'annuncio di 1 miliardo di investimenti negli Usa né del rafforzamento di Tronchetti Provera nell'azionariato. (ANSA).