(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Ampliano il calo le princoipali borse europee con i listini Usa contrastati (Dow Jones -0,95% e Nasdaq +0,05%). Sale l'inflazione nell'Eurozona e nel Regno Unito, mentre Oltreoceano riparte il mercato immobiliare, con l'apertura di nuovi cantieri ma il calo delle concessioni edilizie e dei prezzi delle abitazioni. In arrivo le scorte settimanali di greggio. Parigi cede lo 0,4%, Francoforte lo 0,65%, Milano lo 0,75%, Londra lo 0,8%, e Madrid lo 0,7%. Si conferma a 105 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,1 punti al 4,43%, quello tedesco di 0,5 punti al 3,35% e quello francese in calo di 1,6 punti al 4,86%. Brillano i titoli del comparto dei semiconduttori sulla scia della trimestrale diffusa nella vigilia da Nvidia, il colosso Usa dell'intelligenza artificiale alla ricerca del successore di Jesen Huang. Technoprobe guadagna il 4,57%, Asm il 3,7%, Soitec il 3,65%, Asml il 3,1% ed Stm l'1,7%. Riduce il rialzo Prysmian (+1,35%), esposta sul settore dei server per data center. Deboli i petroliferi Repsol (-3%) ed Eni (1,81%), più caute Shell (-0,5%), Bp e TotalEnergies (-0,4% entrambe), con il greggio che amplia il calo (Wti -1,9% a 84,38 dollari al barile) insieme al gas (-3,44% a 82.4 euro al MWh). Sotto pressione i bancari Commerzbank (-1,95%), Bper (-1,78%) e SocGen (-1,45%). Più caute Unicredit (-1,35%), Intesa (-1,15%) e Montepaschi (-1,08%), positiva Banco Bpm (+0,4%). (ANSA).