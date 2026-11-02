(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Borse europee positive alla viglia del voto Usa di medio termine. La migliore è Madrid (+1,1%), seguita da Milano (+0,5%), Parigi (+0,45%), Francoforte (+0,4%) e Londra (+0,1%). In rialzo i future Usa in vista degli indici Pmi e Ism attesi nel pomeriggio, mentre l'indice manifatturiero italiano è sceso in ottobre oltre le stime a 49,4 punti. In rialzo invece quello francese (49,5 punti) e dell'Ue (52,7 punti), stabile quello tedesco a 54,2 punti. Prosegue il calo del greggio (Wti -4,2% a 99,76 dollari al barile), del gas (-3,5% a 100,31 euro al MWh), e dell'oro (-2,07% a 3.897,07 dollari l'oncia). In calo a 115,6 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 4,5 punti al 4,,46%, quello tedesco di 1,1 punti al 3,31% e quello francese di 3 punti al 4,93%. In calo il dollaro a 1,12 sull'euro e a 1,34 sulla sterlina. In luce Air France -Klm (+4%), che diffonde i conti il prossimo 5 novembre, seguita da Ryanair (+3,32%), che li ha diffusi stamane e conferma di poter raggiungere 300 milioni di passeggeri nel 2034. Corre anche Iag (+3%), il raggruppamento tra British Airways e Iberia, che diffonde i conti il prossimo 6 novembre. Segue Lufthansa (+2,59%), i cui conti sono previsti domani. Deboli i petroliferi Bp (-1,4%), Shell (-1,25%), Eni (-0,98%), Repsol (-0,8%) e TotalEnergies (-0,7%). In calo anche le utility a partire da A2a (-2,54%) e Rwe (-0,94%), mentre appare più cauta Enel (-0,5%). Segno meno per gli automobilistici Porsche (-0,88%), Volkswagen (-0,7%), Stellantis (-0,65%) e Renault (-0,6%). Contrastati i bancari Santander (+1,7%), Unicredit (+1,55%), Bper (+1,4%), Mps (+1,15%), Banco Bpm (-0,62%) e Hsbc (-0,88%). (ANSA).