(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Borse europee positive con i listini Usa chiusi in vista della festa del 4 luglio, che quest'anno cade di sabato. In Europa la migliore è Madrid (+1%), seguita da Francoforte (+0,8%), Milano (+0,7%), Parigi (+0,35%) e Londra (+0,1%). Poco mosso il greggio (Wti -0,15% a 68,57 dollari al barile e Brent +0,08% a 71,87 dollari), mentre sale il gas naturale (+3,17% a 45,41 euro al MWh) sulla piazza di Amsterdam. Balza l'oro (+2,73% a 4.177,29 dollari l'oncia) mentre appare fiacco il dollaro a 1,14 sull'euro e 1,33% sulla sterlina. Sul fronte dei titoli di stato si assesta a 77,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 2,8 punti al 3,71%, quello tedesco di 2,9 punti al 2,93% e quello francese di 2,3 punti al 3,72%. In rialzo gli indici Pmi compositi di Italia (50,2 punti), Francia (47,2 punti), Germania (49,5 punti) e dell'Ue a 50 punti, mentre scende a 49,3 punti quello del Regno Unito. Brillanti i produttori di semiconduttori Aixtron (+5,5%), Soitec (+4,7%), Be (+4,6%) ed Stm (+1,37%). In rialzo il comparto dell'energia, da Saipem (+4,25%) a Technip (+3,35%). Più caute Bp (+0,55%), Eni (+0,42%) e TotalEnergies (+0,3%), invariata Shell. Contrastati gli automobilistici Porsche (+2,2%), Volkswagen (+1,65%), Renault (+1,3%) e Stellantis (-3,53%), frenata dalla raccomandazione 'reduce' degli analisti di Hsbc. In ordine sparso i bancari Mps (+1,43%), Bper (+1,19%), Banco Bpm (+1,12%), Intesa (+0,5%), Commerzbank (-0,42%) e Unicredit (-0,2%). (ANSA).