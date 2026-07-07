(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Borse europee positive ad eccezione di Francoforte (-0,33%) in una giornata segnata dal crollo dei produttori di microprocessori e di apparecchi tecnologici in Asia. Milano e Madrid guadagnano lo 0,45%, Londra lo 0,5% e Parigi lo 0,55%. Positivi i future su Wall Street, negativi invece quelli sul Nasdaq, dove sono quotati i titoli della tecnologia. Sale il greggio (Wti +1,2% a 69,36 dollari al barile) e soprattutto il gas (+4,33% a 46,04 euro al MWh) dopo l'attacco a una nave avvenuto nella notte nello stretto di Hormuz. In calo l'oro (-0,66% a 4.127,66 dollari l'oncia), mentre si rafforza il dollaro a 1,14 sull'euro e 1,34 sulla sterlina. Scende a 77 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in progresso di 2,8 punti al 3,74%, al pari di quello tedesco al 2,97% e di quello francese al 3,,76%. Le vendite colpiscono i produttori di semiconduttori Soitec (-13,81%), Infineon (-5,41%), Stm e Asml (-5% entrambi) e Asm International (-4,73%). Positivo il comparto dell'energia con Shell (+3,2%), Bp (+1,5%), TotalEnergies (+1,4%) ed Eni (+1,25%). Brillanti anche Saipem (+3,32%) dopo la nuova commessa in Indonesia e la promessa sposa Subsea7 (+3,87%). In luce i titoli della difesa da Fincantieri (+6,5%) promossa dagli analisti dopo l'ingresso nella subacquea a Saab (+4,13%), da Avio (+2,84%), dopo l'accordo di investimento con Advent, a Rockwool (+2,41%) e Thales (+1,5%), più cauta invece Leonardo (+1%). In ordine sparso le banche con Mps (-0,23%) piuttosto fiacca e Unicredit (+1,32%) brillante alla vigilia dei dati definitivi dell'Ops su Commerzbank (+0,21%). (ANSA).