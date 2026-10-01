(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Scendono i listini europei malgrado l'apertura nel complesso positiva di Wall Street dove i tecnologici del Nasdaq guadagnano sulla scia delle previsioni ottimistiche diffuse da Micron Technology. Non cessa la volatilità sui titoli di Stato: il rendimento dei Treasuries a 10 anni ha toccato brevemente il livello più alto dal 2002 per poi ritracciare. Un movimento simile a quello registrato dai bond statali dell'eurozona, dove gli operatori sono impensieriti tra l'altro dal debito francese, e dai Gilts inglesi ora (al 5,45%). Lo spread Btp Bund si allarga a 112 punti base, di pari passo con il rendimento del Btp al 4,7%. (ANSA).