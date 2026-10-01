(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Borse europee in affanno in questo primo scorcio di seduta con Londra che cede l'1,7%, Milano l'1,4%, Parigi l'1,2% e Francoforte l'1,1%. I listini risentono delle tensioni sul mercato obbligazionario, dove i titoli di Stato toccano nuovi massimi, con i Treasury decennali su livelli che non si vedevano dal 2002 e i Gilt britannici trentennali dal 1998. Lo spread tra Btp e Bund si allarga a 108 punti mentre il rendimento dei decennali italiani tocca il 4,67%, in rialzo di ben 8 punti. A pesare sul comparto obbligazionario è il petrolio, con il Brent che si è nuovamente spinto sopra i 100 dollari al barile (+2%) mentre il Wti avanza del 2,1% a 92,32 dollari, con i trader innervositi dalla mancanza di progressi nella stabilizzazione del Medioriente. (ANSA).