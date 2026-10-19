(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Seduta negativa per i listini europei, che hanno tutavia ridotto le perdite nel finale, grazie al buon andamento di Wall Street. A soffrire sono stati in prima battuta i listini dei paesi con un maggior debito pubblico, dopo le proteste e i saccheggi visti nel weekend. Parigi ha perso l'1,11%, ma hanno fatto peggio Madrid e Milano (-1,55%). Debole anche Francoforte (-1,18%) con le vendite che un po' in tutta Europa hanno colpito soprattutto i titoli automobilistici e finanziari. Per Londra il ribasso è stato pari pari all'1,08 per cento. (ANSA).