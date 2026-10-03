(ANSA) - MILANO, 03 OTT - E' il settore dell'auto quello che soffre di più in borsa a livello europeo. L'indice Stoxx cede da inizio anno il 21,05%, contro un rialzo del 6,61% dell'indice Stoxx 600. Situazione difficile anche per il lusso (-17,61%), mentre va bene all'energia, intesa come petrolio, maglia rosa con un rialzo del 35,24%. Seguono la tecnologia (+27,62), le materie prime (+21,86%) e le banche (+14,58%). Poco mosse le utility (+8,25%), che comprendono i colossi elettrici come Enel (-0,88% da inizio anno), E.On (+5,55% da inizio anno) e quelli della distribuzione come Snam (-0,74% da inizio anno), Italgas (-13,23% da inizio anno) e Terna (+1,1% da inizio anno). Variazioni contenute anche sul fronte delle telecomunicazioni (+7,73%) e delle assicurazioni (+2,39%). Tra i costruttori di auto fanno peggio dell'indice di riferimento Stellantis (-58,96%), Bmw (-41,68%), Volkswagen (-34,83%), Mercedes (-33,87%) e Renault (-30,32%). Fanno meglio solo Porsche (-5,74%) e Ferrari (+7,78%), che riesce a resistere in territorio positivo insieme ai produttori di pneumatici Pirelli (+13,89%) e Michelin (+16,64%) e a Valeo (+21,14%), leader nei componenti e nei ricambi. Sul fronte del lusso invece la peggiore è Lvmh (--41,31%), preceduta da Hermems (-38,76%), Kering (--29,85%) e Taylor Wimpey (-24,28%), Fanno peggio dell'indice anche le italiane Moncler (-20,43%) e Cucinelli (-18,53%). Resistono Richemont (+1,07%), l'Oreal (+1,68%), bene invece Swatch (+8,2%) e Pandora (+11,87%). (ANSA).