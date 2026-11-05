(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso, appesantite dalla flessione del settore tecnologico dopo l'esito delle elezioni negli Stati Uniti. La vittoria dei Democratici alimenta i timori di una maggiore regolamentazione per l'intelligenza artificiale, mentre gli investitori valutano la tenuta degli investimenti. Sotto i riflettori restano le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. In forte calo Tokyo (-1,79%) e Seul (-5,2%). Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro poco sotto a 158, e sull'euro, a 177,80. A contrattazioni ancora in corso sono positive Hong Kong (+3,3%), Shenzhen (+1,3%) e Mumbai (+1,9%). Debole Shanghai (-0,1%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania gli ordini di fabbrica, dalla Francia la produzione industriale e dall'Italia le vendite al dettaglio. Dall'Eurozona i prezzi alla produzione e dagli Stati Uniti i sussidi di disoccupazione. (ANSA).