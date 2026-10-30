(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Le Borse asiatiche chiudono in calo, appesantita da una forte corrente di vendita sui titoli tecnologici. Sui mercati, dopo una serie di risultati finanziari, tornano i timori per la tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Un quadro che porta a diversificare i portafogli degli investitori che guardano ai titoli di Stato. Intanto la Banca del Giappone (Boj) ha lasciato invariato il tasso di riferimento all'1,25%, in linea con le attese del mercato dopo il rialzo di settembre. In flessione Tokyo (-2,12%). Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a 157,60, e sull'euro a 176,20. A contrattazioni ancora in corso sono in rosso anche Seul (-3,48%), Shanghai (-1,36%) e Shenzhen (-2,41%). In controtendenza Hong Kong (-1,49%) e Mumbai (-0,70%). Sul fronte macroeconomico in arrivo il Pil e l'inflazione di Francia, Spagna, Italia, Germania e dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti atteso l'indice Chicago Pmi di ottobre. (ANSA).