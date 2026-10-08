(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Le Borse asiatiche chiudono in calo, in scia con la performance negativa di Wall Street. Sui mercati pesano le tensioni in Medio Oriente che spingono il prezzo del petrolio e del gas, alimentando i timori di un nuovo balzo dell'inflazione ed una stretta della politica monetaria da parte delle banche centrali. Uno scenario che provoca tensione sui titoli di Stato. In flessione Tokyo (-1,42%). Sul mercato valutario prosegue l'apprezzamento dello yen sul dollaro, a 158,20, e sull'euro a 177,11. A contrattazioni ancora in corso sono in corso sono in rosso anche Hong Kong (-1,13%), Shanghai (-1,06%), Shenzhen (-1,96%), Seul (-2,62%) e Mumbai (-1%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Bce e dagli Stati Uniti previsti i sussidi di disoccupazione. (ANSA).