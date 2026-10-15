(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Le Borse asiatiche chiudono in forte calo, in scia con Wall Street e dopo il dato sull'inflazione americana, superiore alle attese, che alimenta i timori di un nuovo rialzo dei tassi, innescando vendite sui titoli dei semiconduttori, già sotto pressione nelle ultime sedute. Sui mercati tornano i timori per la tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Pesante Tokyo (-4,9%) e Seul (-7,5%). Male anche Shanghai (-2%), Shenzhen (-2,9%) e Hong Kong (-1,3%). In controtendenza Mumbai (+1,6%). Sul fronte valutario lo yen si apprezza sul dollaro, a 158,01, e sull'euro, a 177,08. Verso un avvio in calo per i listini europei. (ANSA).