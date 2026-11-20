(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Le Borse asiatiche chiudono in forte calo, appesantite dal comparto tecnologico. Sui mercati, dopo la quotazione di Anthropic, tornano i timori sulla tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale. E' in corso, secondo gli analisti, una "rotazione degli investimenti con un passaggio dal comparto azionario ai beni rifugio come i titoli di Stato". Pesanti Tokyo (-5,06%) e Seul (-5,21%). Male anche Hong Kong (-2,2%), Shanghai (-1,2%) e Shenzhen (-3,6%). In controtendenza Mumbai (+0,8%). Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro, a 159,10, e sull'euro, a 174,80. (ANSA).