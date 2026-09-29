(ANSA) - MILANO, 29 SET - Le Borse asiatiche chiudono in netto calo, mentre prosegue la corsa del petrolio. Sui mercati torna il clima negativo con i timori di nuovi rialzi dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali. L'attenzione si concentra sugli sviluppi del conflitto in Medio Oriente. L'indice mondiale Msci è sceso dello 0,2%, raggiungendo il livello più basso dal 18 settembre scorso. Verso un avvio debole per i listini europei. Tokyo archivia la seduta in calo dello 0,6%. Sul fronte valutario lo yen si rafforza sul dollaro, a 157,40, e sull'euro, a 178,80. A contrattazioni ancora in corso sono fiacche Hong Kong (-0,3%), Seul (-0,2%) e Mumbai (-0,17%). Positive Shanghai (+0,41%) e Shenzhen (+0,64%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Spagna l'inflazione armonizzata e dall'Europa gli indicatori di fiducia. Dagli Stati Uniti attesa la fiducia dei consumatori e le posizioni lavorative disponibili. (ANSA).