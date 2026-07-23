(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo con gli investitori che si concentrano sulla tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale e lo sviluppo dei data center. Sotto i riflettori restano ancora le tensioni geopolitiche in Medio Oriente che spinge il prezzo del petrolio e del gas. Positiva Tokyo (+0,46%). Sul mercato valutario lo yen si mantiene sui minimi dal 1986 sul dollaro, poco sopra a un livello di 163, e sull'euro a 186,30. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+1,3%), Shanghai (+0,1%), Shenzhen (+0,6%), mentre Mumbai cede lo 0,1%. Vola Seul (+4,4%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Francia gli indicatori di fiducia. Dall'Eurozona attesa la fiducia dei consumatori. Dagli Stati Uniti previsti i sussidi di disoccupazione e l'indice manifatturiero Fed Kansas City. (ANSA).