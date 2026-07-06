(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Seduta in leggero calo per le Borse asiatiche, con la cautela sul comparto tecnologico che frena la propensione al rischio degli investitori. Tokyo cede lo 0,4%, Seul lo 0,6%, Sydney lo 0,3%, Shenzhen lo 0,6% mentre Shanghai avanza dello 0,2%. Positivi i future su Wall Street, rimasta chiusa venerdì scorso, con il Nasdaq che avanza dello 0,8% e l'S&P 500 dello 0,3%, mentre quelli sull'Europa sono deboli, con l'Euro Stoxx 50 in flessione dello 0,12%. Gli investitori continuano a monitorare le conseguenze sull'economia e l'inflazione dello shock energetico scatenato dalla guerra tra Usa ed Iran e la sostenibilità del rally legato all'intelligenza artificiale, con segnali di rotazione verso settori ciclici e difensivi, mentre l'attenzione si sposta verso l'avvio della stagione delle trimestrali. Poco mosso il petrolio, con il Wti che sale dello 0,3% a 68,92 dollari al barile e il Brent che avanza dello 0,1% a 72,17 dollari mentre i flussi dallo Stretto di Hormuz proseguono e dopo che ieri alcuni Paesi dell'Opec+ hanno concordato un modesto aumento della produzione, pari a 188 mila barili al giorno, a partire dal prossimo mese. (ANSA).