(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Borse di Asia e Pacifico miste mentre è in atto una persistente correzione dei tecnologici per le crescenti preoccupazioni relative all'eccessivo finanziamento dell'IA. In ordine sparso anche i future su Wall Street con il Nasdaq che sembra orientato al rialzo, così come lo sono le Piazze europee. A pesare sui listini giapponesi (Tokyo -0,52%) i dati sull'inflazione di settembre, che hanno rafforzato le aspettative di ulteriori aumenti dei tassi d'interesse da parte della Banca del Giappone. Da aggiungere che l'impennata del prezzo del petrolio (Wti sopra i 100 dollari e Brent a 114 dollari) , ai massimi degli ultimi cinque mesi, ha pesato sulla propensione al rischio, mentre persistono le tensioni in Medioriente. In recupero le Piazze cinesi con Shenzhen che strappa un +1,8%. Più contenuta Shanghai (+0,52%) mentre Hong Kong sale dell'1,15%. Prova il rialzo anche Seul (+0,3%) in una settimana caratterizzata da una forte pressione sui titoli legati ai semiconduttori e all'elettronica. (ANSA).