(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Le Borse asiatiche rimbalzano e chiudono la seduta in netto rialzo. Gli investitori, nonostante i timori per la tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale, si concentrano sulle prossime mosse delle banche centrali sulla politica monetaria. I mercati, con Wall Street chiusa per festività, guardano con grande attenzione anche agli sviluppi sul Medio Oriente e sullo stretto di Hormuz. In rialzo Tokyo (+1,47%). Sul fronte dei cambi lo yen scende a un valore di 160,73 sul dollaro, e sull'euro a 184,17. Tonica Seul (+5,7%). A contrattazioni ancora in corso avanzano Hong Kong (+1,38%), Shanghai (+0,61%), Shenzhen (+0,96%) e Mumbai (+0,77%). Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale di Francia e Spagna. Dall'Italia le vendite al dettaglio e gli indici Pmi dei servizi. (ANSA).