(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Borse europee in profondo rosso mentre i bond tornano sotto attacco, con i titoli di Stato dei Paesi ritenuti fiscalmente più fragili o politicamente instabili che registrano il rialzo maggiore dei rendimenti. Milano cede il 2,4%, seguita da Madrid (-1,7%), Francoforte (-1,4%), Parigi (-1,1%) e Londra (-0,7%) mentre a New York scivolano i future su Wall Street, con il Nasdaq che cede lo 0,7% e l'S&P 500 lo 0,4%. Balzano di 16 punti base, al 4,9%, i rendimenti degli Oat, con il governo francese impegnato in un difficile confronto per ottenere l'approvazione di una legge di bilancio che riduca il deficit/Pil al 5%. I Btp italiani avanzano di 15 punti base, al 4,67%, i decennali greci di 14 punti, al 4,51%, mentre i rendimenti dei Bonos della Spagna, che a fine mese andrà alle urne, di 9 punti base. Ad affossare i bond è anche il rialzo del prezzo del petrolio, alimentato dalla ripresa degli attacchi iraniani a petroliere nello Stretto di Hormuz. Il Brent sale a 101,9 dollari al barile (+1,3%) mentre il Wti dello 0,6% a 89,95 dollari. Avanza anche il gas europeo, che si spinge a 77,3 euro al megawattora (+2,1%). A Piazza Affari affondano tecnologici e soprattutto le banche: Technoprobe perde il 6%, Unicredit il 4,4%, Bper il 4,2%, Prysmian il 4,1%, Intesa il 3,8% e Mps il 3,6%. (ANSA).