(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Le Borse europee allungano il passo a metà seduta con il rimbalzo dei tecnologici mentre l'indice di settore sale di oltre il 3%. La lente del mercato resta, comunque, sulle valutazioni relative all'IA e ai timori per il crescente indebitamento per finanziare gli investimenti nei data center. Tuttavia anche i future su Wall Street sono positivi e in recupero dopo le vendite della scorsa settimana. Tra le singole Piazze, la migliore è Francoforte (+0,9%), seguita da Parigi (+0,73%) e Madrid (+0,7%). Londra sale invece dello 0,5%. Per Milano è in una seduta a parte. Sul Ftse Mib che cede lo 0,64%, pesa l'effetto stacco cedole di 11 società , 9 nel paniere principale e in prevalenza banche. Sul fronte dell'energia è in deciso calo il petrolio con il wti che perde l'1,58% a 82 dollari mentre il brent perde l'1,8% ed è sotto i 91 dollari al barile. Il prezzo del gas impennatosi nella notte fino 96 euro, segna un +2,7% a 90,8 euro al megawattora. L'aumento dei prezzi è dovuto alle previsioni dell'ondata di freddo, in parte in atto, che potrebbe esercitare ulteriore pressione sulle scorte già ridotte dalle interruzioni delle esportazioni. In flessione lo spread tra Btp e Bund che è stabile nell'area dei 107 base con il rendimento del decennale italiano che cala al 4,37%. In discesa anche l'oat francese (-6 punti base) al 4,81% con il differenziale con i decennale tedesco che scende di 5 punti base a 151 punti. Infine per i cambi l'euro cambia passo e si indebolisce sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,0960 sul biglietto verde. (ANSA).