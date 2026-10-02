(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Allungano il passo le principali borse europee con gli indici Usa positivi (Dow Jones +0,6%, Nasdaq +1,2%) dopo il dato inferiore alle stime sulla creazione di nuovi posti di lavoro in settembre. Milano torna sopra la parità (+0,3%), mentre fanno meglio Londra (+0,5%), Madrid (+0,6%), Parigi (+0,82%) e soprattutto Francoforte (+1,25%). Si attenua la tensione sui rendimenti dei titoli di stato, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 123,5 punti e il rendimento italiano in ribasso di 3,2 punti al 4,66%, quello tedesco di 8,7 punti al 3,42% e quello francese di 0,1 punti al 4,91%, con uno spread a 146,5 punti, poco sotto la soglia dei 150 superata a fine mattinata. Scende sotto i 100 dollari il Brent (-2,51% a 99,72 dollari al barile), mentre appare stabile il gas (+0,05% a 73,97 euro al MWh). Lieve rialzo per l'oro (+0,16% a 4.182,64 dollari l'oncia), stabile l'euro a 1,12 dollari, sale invece la sterlina a 1,32 dollari. Positivi i produttori di semiconduttori Be (+6,7%), Technoprobe (+6,1%), Soitec (+5,3%) ed Stm (+5%). Prese di beneficio sui petroliferi Repsol (-1,3%), TotalEnergies (-0,55%) e Bp (-0,3%), mentre salgono Shell (+0,3%) ed Eni (+1,25%). Pesanti i bancari Commerzbank (-2,7%), Bper (-2,18%), Banco Bpm (-1,89%), Unicredit (-1,46%), Intesa (-1,43%) e Credit Agricole (-1,36%). Più caute Mps (-0,81%) e Mediobanca (-0,18%). (ANSA).