(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Le Borse europee hanno allungato il passo dietro ai futures Usa positivi, in particolare il Nasdaq, dopo le previsioni di ricavi di OpenAi che hanno fatto migliorare il clima sui tecnologici. Aiuta inoltre il petrolio in calo per le speranze di una tregua fra Usa e Iran in vista delle elezioni di midterm. Anche se i T-bond decennali vedono salire i rendimenti sono in caduta quelli dei titoli di Stato europei e lo spread Btp-Bund scende a 105,5 punti. Madrid sale dell'1,1%, Francoforte dello 0,99% e Parigi dello 0,9%. A Milano +0,98% sul podio nel paniere principale ci sono Inwit (+2,9%), Fincantieri (+2,74%). Brilla anche Banca Generali (+4,58%) in attesa del cda di Unicredit (+1,5%) che potrebbe fare il punto sull'M&A. Generali intanto guadagna l'1,37 per cento. (ANSA).