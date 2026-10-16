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(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Le Borse europee aprono in ordine sparso mentre si riducono le scommesse su un aumento dei tassi d'interesse da parte della Fed. Dopo i dati sull'inflazione l'attenzione si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte della politica monetaria. Il presidente della banca centrale americana, Kevin Warsh, alle riunioni Fmi a Bangkok, non ha deciso di non dare indicazioni in vista della riunione del 27-28 ottobre. In ripresa i titoli tecnologici dopo il tonfo della vigilia. Avvio positivo per Francoforte (+0,44%), Parigi (+0,33%) e Londra (-0,25%). (ANSA).