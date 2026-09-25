(ANSA) - MILANO, 25 SET - Le Borse europee aprono in rialzo mentre si attenua la corsa dei titoli di Stato. I mercati riprendono fiato con l'attenuarsi del rally del prezzo del petrolio e del gas, mentre restano i timori per una nuova fiammata dell'inflazione. Sul fronte internazionale l'attenzione si concentra sui rapporti tra Usa e Cina con l'incontro tra Trump e Xi. Fari puntati sulle tensioni geopolitiche, con la diplomazia a lavoro per il conflitto in Medio Oriente. Avvio positivo per Francoforte (+0,69%), Parigi (+0,65%) e Londra (+0,5%). (ANSA).