(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Le Borse europee si muovono nell'incertezza mentre attendono l'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Sotto i riflettori la tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale, mentre imperversa la vicenda di Nvidia che domani presenterà i risultati del trimestre. Clima di attesa anche per la conferenza sulla produttività del lavoro dove è atteso l'intervento del presidente della Fed Kevin Warsh, ed il vertice tra Trump, Xi e Putin. Poco mosso l'indice stoxx 600 (+0,07%). Positive Londra (+0,3%) e Parigi (+0,2%). Deboli Milano (-0,4%), Madrid (-0,2%) e Francoforte (-0,1%). I listini sono appesantiti dalle utility (-1,3%), con il calo del prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 5,6% a 85,89 euro al megawattora. Vendite anche sul comparto tecnologico (-1,1%). Poco mossa l'energia (+0,01%), con il petrolio debole. Il Wti scende dello 0,9% a 87,73 dollari. Il Brent scende dell'1,1% a 94,79 dollari. Poco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 105 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,41% e quello tedesco al 3,37%. Sul mercato dei cambi resta debole l'euro che scende a 1,1012 sul dollaro. A Piazza Affari pesante Technoprobe (-3,8%). Male anche Enel (-1,5%) e Inwit (-1,4%). Vendite su Stm (-1,3%). Seduta positiva per Avio (+2,6%), Leonardo (+2,4%) e Fincantieri (+1,8%). (ANSA).