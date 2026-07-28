(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Le Borse europee proseguono in prevalenza in rialzo e resistono al crollo delle Piazze asiatiche, innescato dai timori sulla tenuta dell'Ia. Tra le poche eccezioni Milano che perde terreno e cede lo 0,2%. Il Ftse Mib finisce anche sotto i 52mila punti. A pesare sull'indice è il crollo di Saipem (-8%) dopo i conti, e le forti vendite su Prysmian (3.3%) e StM (-2,8%). Tra le altre Piazze, Parigi lima a +0,31%, Francoforte a +0,38%, Madrid +0,29% e Londra +0,53%. La lente è su Wall Street con il Nasdaq atteso in negativo. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna un quarto di punto percentuale con le vendite su tecnologici ed energia. In questo contesto il petrolio conferma il calo con il Wti che cede l'1,96% a 80,99 dollari e il Brent che lascia il 2,3% a 86,3 dollari al barile. Il prezzo del gas cala del 3% a 56,5 euro al megawattora. Nei metalli preziosi è in recupero tanto l'oro che viaggia a 4.029 dollari l'oncia, quanto l'argento a 57,3 dollari. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 81 punti base, così come il rendimento del decennale italiano sempre in flessione di 2 punti base al 3,92%. Infine per i cambi, l'euro si indebolisce sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1361 sul biglietto verde. (ANSA).