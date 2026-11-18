(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Le Borse europee proseguono la seduta poco mosse dopo che i dati sull'inflazione, ad ottobre in crescita del 4% nell'Eurozona e del 3,6% in Gran Bretagna, hanno confermato il persistere delle pressioni inflazionistiche: Milano sale dello 0,2%, Francoforte dello 0,1%, Parigi è invariata e Londra cede lo 0,4%. I listini vengono sostenuti dagli acquisti sui titoli tecnologici dopo che la trimestrale di Nvidia ha battuto ancora una volta le attese mentre arrancano l'energia e le materie prime, in scia anche al calo del petrolio. Gli investitori guardano alla geopolitica, in attesa dei risultati del trilaterale di Shenzhen tra i presidenti di Stati Uniti, Cina e Russia. A New York, dove nel pomeriggio parlerà la presidente della Bce Christine Lagarde, i future sul Nasdaq avanzano di quasi l'1% mentre quelli sul Dow Jones dello 0,2%. In serata arriveranno le minute della Fed a gettare un po' di colore sulle posizioni all'interno della banca centrale americana. A Piazza Affari corrono Technoprobe (+7,1%), Stm (+2,9%) e Prysmian (+2,8%) davanti a Ferrari (+1,7%), Avio (+1,3%) e Bpm (+1,3%) mentre faticano Moncler (+2,6%), Stellantis (+2,1%) e Tenaris (+1,4%), in una giornata fiacca per gli energetici e le utilities, con Enel (-1,2%), Eni (-1,1%), A2A (1,1%) ed Italgas (-1,1%) tutte in rosso. Riduce le perdite rispetto ai minimi della mattinata il petrolio, con il Wti che cede l'1,1% a 85 dollari al barile e il Brent che arretra della 0,5% a 92,7 dollari. Male anche il gas, in calo del 2,6% sul mercato di Amsterdam, a 83,1 euro al megawattora. Il calo del petrolio aiuta i bond, nonostante il persistere delle pressioni inflazionistiche, con i rendimenti del Btp in flessione di un punto base al 4,41%, al pari dello spread, appena sotto i 104 punti. (ANSA).