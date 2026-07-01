(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Le Borse europee chiudono deboli mentre si guarda alle prossime mosse delle banche centrali. Dopo gli ultimi dati sull'inflazione l'attenzione dei mercati si concentra sulle politiche monetarie, con il presidente della Fed, Kevin Warsh, che a Sintra ha ribadito la volontà di non fornire una "forward guidance" sui futuri tassi d'interesse negli Usa. Sotto i riflettori anche Il Medio Oriente e le decisioni di Usa e Iran sullo stretto di Hormuz. In calo Parigi (-0,79%), Londra (-0,18%), Madrid (-0,21%) e Francoforte (+0,18%). (ANSA).