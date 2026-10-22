(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Le Borse europee chiudono in calo, in scia con l'andamento di Wall Street. Sui mercati torna il clima negativo dopo i primi risultati delle trimestrali del comparto tecnologico. Dati che creano preoccupazione sul fronte degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Il conflitto in Medio Oriente e la situazione dello stretto di Hormuz spingono il petrolio e il gas, alimentando i timori per l'aumento dell'inflazione ed il conseguente intervento delle banche centrali. Seduta in rosso per Parigi (-1,39%), Francoforte (-1,07%) e Londra (-0,26%). (ANSA).