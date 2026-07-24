(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Le Borse europee chiudono in rialzo, con gli investitori che si concentrano sulle tensioni geopolitiche. L'attenzione è rivolta al Medio Oriente, con il conflitto tra Usa e Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz. Un quadro che alimenta il calo del prezzo del petrolio. Ad alimentare il clima positivo ci sono anche le valutazioni sul fronte della tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Nel Vecchio continente archiviano la seduta in aumento Francoforte (+1,36%), Londra (+0,91%) e Parigi (+0,88%). (ANSA).