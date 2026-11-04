(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Prendono il largo le Borse europee dopo le elezioni americane dove la dimensione del successo dei Democratici è stata tale da non dare spazio a contestazioni sulla regolarità del voto. Milano balza dell'1,8%, seconda solo a Madrid (+2,2%) e davanti a Francoforte (+0,9%), Parigi (+0,9%) e Londra (+0,6%). Si consolidano in territorio positivo anche i future su Wall Street, con il Dow Jones che avanza dell'1% e il Nasdaq dello 0,5%. I mercati hanno accolto con favore l'accettazione del risultato da parte del presidente americano, Donald Trump, e la sua disponibilità a collaborare con i Democratici, così come l'assenza di piani immediati per attaccare l'Iran. (ANSA).