(ANSA) - MILANO, 29 SET - Le Borse europee rallentano il passo dopo l'apertura incerta di Wall Street, con Milano che riduce i rialzi allo 0,3%, Francoforte allo 0,5% mentre Londra e Parigi si muovono appena sotto la parità. A New York il Nasdaq avanza dello 0,1% mentre il Dow Jones arretra dello 0,1%. Il calo del petrolio allenta la pressione sui titoli di Stato senza però innescare un vero a proprio rimbalzo. Il Wti cede il 2,3% a 90,5 dollari mentre il Brent arretra dell'1,9% a 103,2 dollari dopo che l'Arabia Saudita ha ripristinato la metà della capacità dell'oleodotto Est-Ovest, in grado di rifornire i mercati globali aggirando lo Stretto di Hormuz, e dal Golfo Persico sembrano uscire flussi costanti di greggio attraverso navi clandestine. I rendimenti dei titoli di Stato sono in lieve calo, con il Btp decennale che cede un punto base al 4,58% mentre lo spread con il Bund sale di tre punti base, a quota 98. Gli investitori restano quindi concentrati sul quadro geopolitico, preoccupati che un perdurare della guerra tra Usa e Iran continui ad alimentare l'inflazione costringendo le banche centrali a inasprire la politica restrittiva verso cui si sono orientate. Indicazioni importanti arriveranno domani dal Pce Usa, l'indice preferito della Fed per misurare l'inflazione. A Piazza Affari corrono Technoprobe (+7,5%), Fincantieri (+5,6%), Avio (+3,9%) e Stm (+3,1%) mentre scivolano Tim (-2,9%), Poste (-2,7%), Tenaris (-1,6%) e Saipem (-1,2%), in scia la prezzo del petrolio. (ANSA).