(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Le Borse europee si avvitano ulteriormente con Milano che arriva a perdere il 2%. Parigi lascia l'1,48%, Francoforte l'1,1%, Madrid l'1,75%. Lo spread tra Btp e Bund, salito fino a 127 punti indietreggia, a 125 ma è evidente la tensione sui titoli di Stato con l'Oat francese balzato al 5,11% mentre il decennale italiano è al 4,63%. Non si arresta la corsa del petrolio con il wti che punta i 100 dollari al barile e il brent oltre quota 112 dollari al barile. Il gas allunga del 2% a 89,5 euro al megawattora. (ANSA).