(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Borse europee in peggioramento con i future sul Nasdaq in calo dell'1,8%, complici i timori di una bolla dell'IA. A Milano che perde lo 0,96% con il Ftse sotto i 52mila punti, crolla a -7% StM. Tra gli altri flessione decisa per Prysmian (-5%) e, a seguire, di Buzzi (-2,6%). Sul fronte opposto prosegue la tenuta dell'utility con Terna in testa con un +2,44%. Lo spread tra Btp e Bund si conferma a 82 punti base con il rendimento del decennale italiano che risale e oltrepassa il 3,94%. Tra le altre Piazze Francoforte lascia sul terreno lo 0,86%, Parigi lo 0,94%, Madrid lo 0,45%. Torna poi a salire il petrolio con il Wti che guadagna il 2% e si consolida a 80,5 dollari. Il Brent cresce dell'1,75% a 85,7 dollari al barile. Il gas, già forte, strappa a +3,6% ad un passo dai 57 euro al megawattora. L'euro resta piatto sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1438 sul biglietto verde. (ANSA).