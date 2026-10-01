(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Le Borse europee scivolano con il cambio di direzione di Wall Street che risente del dato Ism manifatturiero peggiore delle attese mentre il Brent è tornato sopra i 100 dollari al barile per i persistenti timori sul Medio Oriente. Restano in tensione i titoli di Stato. In Europa, dove non convince la manovra finanziaria presentata dal governo di Parigi, i timori sul debito francese vanno a peggiorare la situazione spingendo i rendimenti. Quello italiano al 4,69% è sui massimi da tre anni, secondo solo all'Oat francese (4,89%). Lo spread Btp-Bund è così arrivato a toccare i 115,1 punti base e ora è a 114,5. Piazza Affari guida i cali nel Vecchio Continente (-1,7%) zavorrata dai titoli finanziari a partire da Unicredit (-3,47%). In controtendenza invece Fincantieri (+4,53%). (ANSA).